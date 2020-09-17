Неприятность эту мы переживем: Ефремов ответил из СИЗО на письма поклонников

Осужденный на 8 лет колонии за совершение смертельного ДТП российский актер Михаил Ефремов ответил из СИЗО на письма своих поклонников. Об этом сообщает издание StarHit.

"У меня все будет хорошо рано или поздно. Еще раз спасибо вам за письмо и за замечательную фотографию. А я, конечно, буду держаться", – написал Ефремов в одном из писем.

"Спасибо за поддержку. Переживать и волноваться за меня не нужно. У меня все нормально. Переживем и эту неприятность. Будет новый опыт. Все проходит, пройдет и это. Еще раз спасибо", – ответил он на очередное письмо.

"Не переживайте. Как говорится, неприятность эту мы переживем. (...) Дело у меня резонансное, показательное, так что ничего плохого со мною быть не должно. Везде живут люди, и хороших – больше", – заверил актер.

"Думаю, рано или поздно все будет в порядке. Да и сейчас все более менее не плохо. Будем молиться, ждать, надеяться и верить. Спаси Господи! Ефремов Михаил", – написал он.

Напомним, Михаил Ефремов выступил в СИЗО перед сокамерниками с отрывком из пьесы. Также Ефремов, по инициативе омбудсмена, может помочь несовершеннолетним подросткам, находящимся в СИЗО, подготовиться к сдаче ЕГЭ.

Вечером 8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице. В начале сентября Ефремов признал вину в смертельном ДТП.

Утром 8 сентября в суде Ефремова признали виновным и приговорили к 8 годам лишения свободы. Ефремов заявил, что не согласен с приговором суда и хочет его пересмотра.