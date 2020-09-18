"Любимую не отдают": Киркоров, Майданов и Басков спели песню в поддержку Лукашенко

Представители российского шоу-бизнеса приняли участие в записи музыкального клипа в поддержку нынешнего руководства Беларуси. В частности, в клипе снялись Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Денис Майданов, Анита Цой и другие.

Ролик был недавно размещен на видеохостинге YouTube и уже набрал более 40 тысяч просмотров.

Сам Александр Лукашенко не упоминается в тексте песни. Однако для ее названия использованы слова "любимую не отдают", которыми Лукашенко закончил свое выступление накануне прошедших в августе президентских выборов. Кроме того, вчера, 17 сентября, Лукашенко, выступая на женском форуме "За Беларусь", вновь упомянул ту же фразу "любимую не отдают", передает БЕЛТА.

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Сама музыкальная композиция призывает белорусов жить в мире, любви и согласии. При этом в тексте упоминается время, которое "мчится вперед" и "не будет прежним".

Музыку и слова к песне написали Юлия Быкова и Евгений Олейник, которые живут в Беларуси.

Ролик размещен на канале группы "Аура", созданной белорусскими музыкантами. Она также поучаствовала в записи клипа, уточняет издание Znak.

Стоит отметить, что при размещении клипа в YouTube была отключена функция комментирования. После десятков тысяч просмотров ролика под видео нет ни одного лайка и дизлайка.

Ролик вызвал однозначную реакцию у юриста-расследователя Фонда борьбы с коррупцией, продюсера YouTube-канала "Навальный LIVE" Любови Соболь. Она написала в Тwitter: "Путин поделился бл...ями с другом".

Ранее российские артисты Гарик Харламов и Александра Бортич выступили с поддержкой протестующих в Беларуси граждан.

Осенью прошлого года музыкальный клип российских рэперов Тимати и Гуфа на композицию "Москва", набравший рекордные 1,4 миллиона дизлайков, был удален с видеохостинга YouTube. В видео Тимати пел, что в столице "не проводят гей-парады", а "на площади Гагарина хлопнет бургер за здоровье Собянина" (мэр Москвы, – ред).