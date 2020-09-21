До победного конца: Тихановская заявила, что протесты запланированы на годы вперед

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская приняла участие в заседании Комитета по иностранным делам в Европарламенте. Политик заявила, что антиправительственные протесты в Беларуси будут длиться до тех пор, пока не добьются своих целей.

Как сообщается на сайте Европейского парламента, Тихановская обсудит с евродепутатами последние события в ее стране.

Отмечается, что члены Комитета "примут рекомендации о том, как ЕС должен переоценить свои отношения с Беларусью после фальсификации президентских выборов и жестокого подавления массовых протестов".

"Лукашенко надеется, что наш протест иссякнет. Но мы будем продолжать протестовать столько, сколько нужно – недели, месяцы или даже годы. Белорусы больше не будут заложниками режима Лукашенко", – отметила лидер белорусской оппозиции на заседании ЕП.

Видео: YouTube / РБК

По ее словам, власти Республики Беларусь "пойдут на диалог, только если продолжать применять давление", и потому мирные протесты в стране продолжатся.

"Белорусы никогда не признают результаты выборов 9 августа. <...> Мы никогда не вернемся к тому состоянию, в котором мы пребывали в течение 26 лет", – сказала в своем выступлении Тихановская.

Скриншот: YouTube / РБК

Она заверила европейских депутатов, что происходящее в Беларуси не является "цветной", геополитической революцией: "Это не антироссийские или пророссийские, антиевропейские или проевропейские выступления. Это пробелорусская революция".

Напомним, недавно Светлана Тихановская обратилась к Владимиру Путину "от лица всего белорусского народа" и заявила президенту России, что его договоренности с Александром Лукашенко не имеют законной силы.

Ранее Тихановская заявила, что вернется в Беларусь, когда все политзаключенные окажутся на свободе, а она сама и ее дети будут чувствовать себя в безопасности.