Тихановская рассказала, когда вернется "освобождать Беларусь"

Оппозиционер говорит, что готова вернуться в страну, "когда отпустят всех политзаключенных".

Светлана Тихановская заявила, что вернется в Беларусь, "когда начнутся переговоры, когда отпустят всех политзаключенных". Об этом она сообщила в ходе выступления в Брюсселе перед представителями белорусской диаспоры, сообщает РИА Новости.

"Я жду не дождусь того момента, когда я смогу въехать в Беларусь с надеждой, что у нас вот-вот все получится. Я обязательно приеду, когда начнутся переговоры, когда отпустят всех политзаключенных и я смогу почувствовать себя в безопасности вместе со своими детьми и поехать освобождать, можно сказать, Беларусь", – сказала Тихановская.

В Брюсселе Тихановская вышла к своим сторонникам, проживающим в Европе, чтобы поблагодарить их за поддержу.

Ранее Светлана Тихановская призвала ООН отправить в Беларусь мониторинговую миссию. Также Тихановская потребовала освобождения всех задержанных членов Координационного совета, в том числе Марии Колесниковой.

Мужа Светланы Сергея Тихановского обвиняют в подготовке массовых беспорядков. Он планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, однако не смог это сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО.

Он был задержан 29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты его супруги Светланы и до сих пор находится в тюрьме.