Михалков о протестах в Беларуси: "Это компьютерная графика"

Режиссер Никита Михалков в выпуске своей программы на YouTube "БесогонTV" прокомментировал протесты в Беларуси и назвал из "компьютерной графикой".

"Обратите внимание на просвет первых рядов ... Не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет.... Это чистая абсолютно компьютерная графика", – заявил Михалков, комментируя видео протестов.

Сами акции протеста, по мнению Михалкова, организовывали люди, которые осознанно занимаются деструктивной деятельности.

Также Михалков раскритиковал Светлану Тихановскую.

По ее словам, она говорит, что у нее есть миссия и цель, к которой она твердо идет, то говорит, что она слабая женщина.

Кроме того,Михалков критикует и власть Александра Лукашенко. Он не верит в результаты голосования на выборах.

"А зачем ну уж такая фальшь? Чтобы показать, что за тебя голосует больше, чем за президента России, на 1%?" – говорит режиссер.

Напомним, 16 сентября Александр Лукашенко вспомнил о якобы вмешательстве Украины в дела Беларуси, назвав ее "форпостом политических провокаций", и заявил о внешних агрессорах. До этого, 3 сентября, Александр Лукашенко обвинил ряд иностранных государств, в том числе и Украину, во вмешательстве во внутренние дела страны. По его словам, протестами в Беларуси управляют Украина, Польша, Литва и Чехия.

Европейский парламент в четверг, 17 сентября, принял резолюцию, в которой отказался признавать избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси.