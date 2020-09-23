Путин попросил о "зеленом коридоре" и "расчистке" от санкций, чтобы справиться с безработицей

По словам Владимира Путина, отмена санкций в связи с коронавирусом позволит снизить безработицу, причем не только в РФ, но и в мировом масштабе.

Из-за пандемии выступление Путина происходило в онлайн формате. Оно опубликовано на YouTube.

"Расчистка от ограничений и санкций могла бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы", — сказал президент РФ.

По его мнению, "нужно сделать все, чтобы такая безработица не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе, могли обеспечивать свои семьи, а не оказались в тисках бедности, без перспектив в жизни".

"По оценкам экспертов, полное или частичное сокращение занятости в мире во втором квартале этого года эквивалентно потере 400 миллионов рабочих мест. Это действительно острейшая глобальная социальная проблема, поэтому миссия политики сейчас — прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе", — уверен Путин.

Последний раз Путин выступал на сессии Генассамблеи ООН в 2015 году.

Напомним, США, страны Евросоюза и Украина ввели против России и отдельных россиян санкции за аннексию Крыма и оккупацию отдельных районов Донбасса.

В частности, Россия захватила полуостров Крым в феврале-марте 2014 года, а в апреле-мае того же года оккупировала восток Украины.

Напомним, ранее Владимир Путин заявлял, что Россия недополучила 50 млрд долларов за время действия санкций с 2014 года. При этом Евросоюз потерял 240 млрд.