32 дня провел в больнице. Навального выписали из "Шарите"
Российского оппозиционного политика Алексея Навального выписали из стационара берлинской клиники "Шарите", где он проходил лечение после отравления.
Об этом говорится на официальном сайте немецкой клинике.
"Алексей Навальный, который с 22 августа лечился в "Шарите", выписан из стационара", — говорится в сообщении.
В клинике отметили, что состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить.В общей сложности Навальный провел в клиние 32 дня, 24 из которых в реанимации.
"Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление исходя из предыдущего курса и текущего состояния пациента", — добавили в клинике.
В тоже время, немецкие медики осторожны в прогнозах "отдаленных последствий тяжелого отравления".
Напомним, 2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "кто-то пытался заставить его замолчать" и потребовала ответов от Москвы.
Как сообщили в правительстве Германии в понедельник, 7 сентября, Ангела Меркель не исключает введения санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
Кроме того, президент США Дональд Трамп поддержал идею отказа от строительства "Северного потока 2" на фоне инцидента с вероятным отравлением Навального.