Лукашенко провел тайную инаугурацию на пост президента Беларуси

Александр Лукашенко провел 23 сентября инаугурацию, на которую пригласили только избранных. Об этом пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации в эти минуты проходит во Дворце Независимости. На церемонию инаугурации приглашено несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

В Минске с утра 23 сентября было замечено скопление техники и военных. Проспект Независимости был перекрыт, кортеж Лукашенко проехал по нему и свернул на проспект Победителей. В 9 утра появились фото на которых видно, как люди в костюмах вышли из здания Администрации президента на Карла Маркса, 38 и сели в припаркованные рядом автобусы и автомобили, позже отбыв в неизвестном направлении.

Кортеж Лукашенко на перекрытом проспекте

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт отказалась называть дату инаугурации. "Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим", — сказала Эйсмонт.

В соответствии с Конституцией инаугурация главы Беларуси проходит в срок не позднее двух месяцев со дня выборов, то есть не позднее 9 октября.