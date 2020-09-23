В Кремле не знали о тайной инаугурации Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать тайную инаугурацию Александра Лукашенко, сообщает РБК.

"Я здесь предпочту никак не комментировать, ибо это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства", – сказал Песков.

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По его словам, до сегодняшнего дня в Кремле не знали о инаугурации.

"Я лично не располагал информацией об этом",– заявил он.

По его словам, присутствие иностранных лидеров на церемонии инаугурации президента Беларуси не предполагается.