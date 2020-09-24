После тайной инаугурации Лукашенко задержали более 360 человек
На протестах после Александра Лукашенко задержали более 360 человек. Об этом сообщает представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram.
В Минске были задержаны 252 человека.
По словам Чемодановой, по всей Беларуси вчера прошло 59 акций протеста, в которых, по данным МВД, приняли участие около 5 тысяч человек.
"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 364 гражданина (из них в Минске – 252). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 320 человек", – сообщила Чемоданова.