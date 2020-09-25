"Учусь стоять на одной ноге". Навальный останется в Германии на реабилитацию

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный останется в Германии до завершения курса реабилитации.

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Сейчас, естественно, что процесс восстановления Алексея займeт еще много времени. Он остается пока в Германии проходить реабилитацию, это явно вопрос не пары дней и, наверное, даже не недель", — сказала она.

Сам Навальный в своем Instagram признался, что когда впервые увидел себя в зеркало, подумал, что его никогда не выпишут.

"Первый раз меня подвели к зеркалу, через 24 дня в реанимации (из которых 16 в коме). Из зеркала на меня посмотрел персонаж фильма "Властелин колец". И поверьте, это был совсем не эльф. Я ужасно расстроился: подумал, что меня никогда не выпишут", — написал он.

По его словам, "планы пока простые: физиотерапевт каждый день".

"Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге. Всякие смешные штуки обнаружились. Например, я не могу кидать мяч левой рукой. Даже поймать могу, а кинуть - нет. Мозг просто не хочет делать это движение. Или писать от руки. До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал. Реабилитация, в общем", — рассказал Навальный.

Отметим, российский оппозиционер Алексей Навальный был выписан из стационара берлинской клиники, где он провел более месяца, 23 сентября.

Напомним, 2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "кто-то пытался заставить его замолчать" и потребовала ответов от Москвы.

Как сообщили в правительстве Германии в понедельник, 7 сентября, Ангела Меркель не исключает введения санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, президент США Дональд Трамп поддержал идею отказа от строительства "Северного потока 2" на фоне инцидента с вероятным отравлением Навального.