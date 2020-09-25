В Беларуси умер мужчина, который поджег себя у входа в здание РОВД

Умер 36-летний мужчина, который облился бензином и поджег себя возле здания РОВД в Смолевичах. Об этом сообщает TUT.by.

Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации. По данным специалистов Республиканского ожогового центра, мужчина получил ожоги 84% тела, включая дыхательные пути. Почти неделю за его жизнь боролись врачи, но ночью 25 сентября он умер.

Cтала известна личность мужчины. Это житель деревни Задомля Смолевичского района, сообщала "Наша Ніва". По словам родственника, причиной трагедии, скорее всего, стал алкоголь. В последнее время он так себя вел, что его мать просила участкового, чтобы его забрали и положили в психиатрическую больницу.