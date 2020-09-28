Бои в районе Нагорного Карабаха продолжаются, – подробности

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха продолжаются. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook.

"Ночью боевые действия продолжались, наши ВС добились значительных успехов. Однако пока нет затишья, бои продолжаются, кое-где идут артиллерийские бои", – написал он.

По словам Ованнисяна, данные Азербайджана о потерях с армянской стороны не соответствуют действительности.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, показало новые записи уничтожения бронетехники противника на линии боевого столкновения точечными ударами с беспилотников Bayraktar, которые Баку закупает у Турции.

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Видео сегодняшней боевой операции Азербайджана в Нагорном Карабахе.

По информации haberturk, карта военных действий на данный момент выглядит так.

Ранее министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении 22 армянских бронемашин, включая танки, 15 зенитно-ракетных комплексов "ОСА", 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, а также о более чем 550 погибших с армянской стороны.

Армения опровергла такое количество погибших.

Министр обороны Армении Арцрун Ованнисян, в свою очередь, заявил о порядка 200 погибших азербайджанских военных, 30 уничтоженных танках и другой техники и 20 беспилотниках.

Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны — участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники.

В Армении объявлено военное положение, идет всеобщая мобилизация.

Парламент Азербайджана принял постановление о введении военного положения и передал МВД полномочия об объявлении комендантского часа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны намерено рассмотреть вопрос о признании независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.