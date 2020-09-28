Прекратить боевые действия. Москва сделала официальное заявление по конфликту в Нагорном Карабахе

Официальные лица РФ сделали первые заявления в отношении эскалации военного конфликта в Нагорном Карабахе, разгоревшегося с новой силой в воскресение, 27 сентября.

По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле считают, что сейчас не время искать виновных в обострении ситуации.

"Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и, конечно, выполняя роль такого готового посредника в урегулировании, а такая готовность была подчеркнута на самых различных уровнях, акцентирована. Сейчас очень важно в первую очередь именно прекратить боевые действия, а не разбираться, кто прав, а кто виноват", – сказал Песков журналистам агентства "РИА-Новости".

По словам политика, Россия "всегда занимала равновзвешенную позицию".

"Именно эта позиция дает России возможность использовать свое влияние и традиционно добрые отношения с обеими странами, и с Арменией, и с Азербайджаном, чтобы урегулировать этот конфликт", – подчеркнул спикер Владимира Путина.

Как отметил Песков, с первых часов после начала обострения министр иностранных дел Сергей Лавров был в контакте с обоими коллегами из Еревана и Баку.

За пару часов до этого заявления Пескова, посол Армении в России Вардан Тоганян в эфире радио "Эхо Москвы" выразил надежду, что Россия сможет остановить эскалацию в Карабахе.

"Россия всегда занимала взвешенную сбалансированную позицию. Сегодня тоже Россия заинтересована, и телефонные переговоры вчера на уровне министра иностранных дел и президента происходили, и призывы России в том, чтобы приостановить военные действия. Я надеюсь, что удастся России приостановить эту войну и посадить стороны за стол переговоров под эгидой России, сопредседателя Минской группы", – заявил Тоганян.

Напомним, в воскресение вечером, 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Как передает пресс-служба Кремля, с российской стороны была выражена серьезная озабоченность. В частности, Путин отметил, что сторонам нужно срочно прекратить военные действия и не допустить дальнейшей эскалации противостояния.

По словам Пескова, разговор Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "состоится при необходимости".

Кроме того, спикер президента РФ сообщил, что Россия находится "в полном контакте" с Турцией по ситуации в Карабахе.

"Вчера были контакты по линии министерства иностранных дел с Анкарой. Поэтому здесь тоже российская сторона находится в полном контакте", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Нагорном Карабахе. Что именно обсуждали внешнеполитические ведомства двух стран – не сообщается.

Напомним, в понедельник, 28 сентября Армения заявила, что Турция перебросила 4 тысячи военных из Сирии в Нагорный Карабах