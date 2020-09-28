Армения работает над планами эвакуации населения Нагорного Карабаха

Армения прорабатывает возможность организации гуманитарных коридоров для эвакуации населения Нагорного Карабаха. Об этом сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Такие вопросы прорабатываются. Мы надеемся, что до этого не дойдет. Но план эвакуации или какие-то коридоры гуманитарные для соотечественников, конечно, прорабатываются, исходя из того, что все эти дни дети и женщины находились в подвалах и бомбоубежищах", – говорит Тоганян.

Кроме того, по его словам, единственная легитимная площадка для решения конфликта – это группа по ОБСЕ.

Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны-участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники.

В Армении объявлено военное положение, идет всеобщая мобилизация. Вслед за этим частичную мобилизацию объявил Азербайджан.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны намерено рассмотреть вопрос о признании независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.