"За столом переговоров и на поле боя". Турция готова поддержать Азербайджан

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что готовы поддержать Азейбарджан как за столом переговоров, так и на поле боя. Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, единственным путем урегулирования нагорно-карабахского конфликта является вывод вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана.

"Турция всецело поддерживает Азербайджан. Настало время в корне решить проблему армянской оккупации", – заявил Чавушоглу.

Напомним, до сих пор армии двух стран сражались на територии непризнанной Нагорного Карабаха, начиная с утра воскресения, 27 сентября, когда в непризнанной республике на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия.

По последней сводке Минобороны Азербайджана, опубликованной в районе полудня 29 сентября, контратака войск Армении на захваченные ранее Азербайджаном позиции была успешно отражена.

"Части армянской армии, пытавшиеся атаковать наши позиции со стороны оккупированного села Ашаги Вейсаллы Физулинского района, были решительно пресечены нашими частями, и противник был вынужден отступить. Тела армянских солдат, погибших при отступлении, остались на поле боя", – сообщил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргахлы.

Напомним, войска Армении во вторник, 29 сентяря, предприняли контратаки в Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть территории, утраченные в боях за воскресение и понедельник.