Турция и Азербайджан опровергли заявления о сбитом армянском самолете

Турция опровергла заявления Еревана о том, что ее истребитель сбил армянский Су-25, со ссылкой на Bloomberg передает РИА Новости.

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью агентству заявил, что утверждения об этом "совершенно неверны".

В министерстве обороны Азербайджана также опровергли сообщения об уничтожении самолета Су-25 ВС Армении истребителем F-16.

"Информация армянских СМИ ложь и очередная фантазия армянской военной пропагандистской машины", – сказал глава пресс-службы азербайджанского ведомства полковник Вагиф Даргяхлы.

Отметим, ранее пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25.

Отметим, в понедельник, 28 сентября армянский посол в Москве Вардан Тоганян назвал агентству "РИА Новости" условие применения армянами своих тактических ракетных комплексов "Искандер" – в случае, если Турция применит в зоне конфликта истребители F-16. Тоганян добавил, что Армения готова использовать "весь свой арсенал для обеспечения безопасности". Во вторник, 29 сентября глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова поддержать Азейбарджан как за столом переговоров, так и на поле боя.