Сейчас есть угроза существованию армянского народа, – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас существует угроза существования народа Армении. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, что в Карабахе "идет война", в нее вовлечено огромное число военнослужащих.

"Идет война, есть очень много разрушений, жертв, вовлечено огромное число военнослужащих", – сообщил он.

"Очень важный нюанс, Турция фактически вовлечена в этот процесс", – добавил он.

Пашинян говорит, что народ Армении вынужден использовать право на самооборону и призвал мировое сообщество осудить действия Баку и Анкары и потребовать от Турции "выйти из региона".

"Потому что военное присутствие Турции на Южном Кавказе ничего хорошего не обещает", – сказал премьер.

Кроме того, премьер-министр подтвердил факт сбития армянского самолета Су-25.

Отметим, в понедельник, 28 сентября армянский посол в Москве Вардан Тоганян назвал агентству "РИА Новости" условие применения армянами своих тактических ракетных комплексов "Искандер" – в случае, если Турция применит в зоне конфликта истребители F-16. Тоганян добавил, что Армения готова использовать "весь свой арсенал для обеспечения безопасности". Во вторник, 29 сентября глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова поддержать Азейбарджан как за столом переговоров, так и на поле боя.