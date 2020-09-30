Cайт Минобороны Армении в Украине недоступен

В среду, 30 сентября, украинцы не смогли получить доступ к некоторым государственным ресурсам Армении, например, Министерству обороны, Министерству образования, Министерству здравоохранения и другим.

В этом можно убедиться, если лично попытаться зайти на указанные страницы через любой доступный поисковик.

"Причина: заблокированная страна: [Армения]. В соединении было отказано, потому что эта страна заблокирована в настройках геолокации. Обратитесь к администратору за помощью", – говорится в сообщении, куда система поиска отсылает пользователя после попытки зайти на указанные сайты.

Доступ на сайт Минобороны Армении закрыт

В тоже время доступ на сайт Минюста Армении или Sputnik Армения остаеся открытым.

Доступ на сайт Минюста и парлмента Армении открыт

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С таким же предупреждением сайт Минобороны Армении открывается из многих стран. В тоже время он остается доступным для пользователей из Польши, Германии, России, а вот для пользователей из Украины, Турции, Сербии доступ закрыт.

В среду, 30 сентября, во время брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обеспокоена из-за ситуации в Нагорном Карабахе и поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Стоит отметить, что наряду с Украиной прямую поддержку Азербайджана задекларировали лишь Турция, Пакистан и Афганистан.

Также МИД Украины выступил с заявлением в связи с эскалацией конфликта между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха, призвав обе стороны вернуться к диалогу.

Напомним, во вторник, 29 сентября Азербайджан пошел в наступление по всей линии фронта в Нагорном Карабахе. По данным Баку, Армянская сторона совершает безуспешные контратаки на Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть утраченные позиции. Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что готовы поддержать Азейбарджан как за столом переговоров, так и на поле боя.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о недопустимости переговоров с Арменией по Нагорному Карабаху. В свою очередь Армения заявила что применит против армии Азербайджана ударные системы высокой дальности и большой разрушительной мощности.

Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия.