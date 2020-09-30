Баку отдал управление операцией в Карабахе ВВС Турции, – Ереван

В министерстве обороны Армении заявили, что Азербайджан передал ВВС Турции воздушное управление наступательной операцией в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян в Facebook.

"ВВС действуют под управлением дистанционного командного пункта E7-T из региона Эрзрум-Карс. Вероятно, командование ведется с самолета", – сказано в сообщении.

Кроме того, на некоторой глубине от границы Гадрутского района действует командный пункт турецких беспилотных аппаратов, который непосредственно управляет их огнем, сообщила Степанян.

Отметим, в понедельник, 28 сентября армянский посол в Москве Вардан Тоганян назвал агентству "РИА Новости" условие применения армянами своих тактических ракетных комплексов "Искандер" – в случае, если Турция применит в зоне конфликта истребители F-16. Тоганян добавил, что Армения готова использовать "весь свой арсенал для обеспечения безопасности". Во вторник, 29 сентября глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова поддержать Азейбарджан как за столом переговоров, так и на поле боя.

29 сентября Ереван заявил, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. Турция и Азербайджан опровергли это заявление.