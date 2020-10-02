Армения сбила вражеский беспилотник под Ереваном

Министерство обороны Армении сообщило, что армянские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников над территорией своей страны, причем один из БПЛА был сбит вблизи столицы.

"Около 07:55 подразделения ПВО армянских сил поразили 1 вражеский самолет и 1 беспилотник в северо-восточном направлении Арцаха. Боевые действия вдоль границы Арцаха продолжаются. Попытки противника прорвать в отдельных частях оборону наших войск провалились", – сообщила в пятницу утром, 2 октября спикер оборонного ведомства Армении Шушан Степанян.

За несколько часов до этого сообщения, 1 октября в 22:30 вечера военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, написал у себя в Telegram: "В небе над Котайкской областью Армении силами ПВО сбит беспилотник Азербайджана".

Котайкская область расположена в центральной части Армении, и граничит с Ереваном – дальние границы региона находятся на расстоянии примерно 50 км от столицы Армении.

Примерно в то же время на Telegram-канале "Баграмян" опубликовали снятое местными жителями видео воздушного боя в ночном небе над городом Абвоян, менее чем в 15 километрах от Еревана:

Вскоре после появления этих новостей премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, о трех БПЛА, сбитых над Арменией в четверг, 1 октября, не уточнив, кому они принадлежали.

"В воздухе над Котайкской и Гегаркуникской областями появились четыре вражеских беспилотника. Армянские силы ПВО уже уничтожили три из них. Процесс обнаружения и нейтрализации четвертого продолжается", – написал Пашинян, позже добавив об уничтожении четвертого БПЛА.

Как отметил у себя на канале проживающий в сепаратистском молдавском регионе Приднестровье журналист Эрнест Варданян: "На карте красным обозначен город Абовян, откуда было снято видео. Регион находится в центре Армении, достаточно далеко от линии фронта".

"И остается вопрос, каким образом беспилотнику удалось забраться так далеко в воздушное пространство Армении", – отметил Варданян.

Напомним, в четверг, 1 октября, Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе были сбиты штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-24 ВВС Азербайджана.