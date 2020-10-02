Минск заявил, что может разорвать дипломатические отношения с Евросоюзом

В ответ на решение Евросоюза о санкциях, МИД Беларуси объявил о введении ограничительных мер против европейских политиков, а также предупредил, что может разорвать дипотношения с Евросоюзом, если санкционное давление усилится.

Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Беларуси.

"Евросоюзу не хватило четверти века, чтобы ввести в действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью, зато нескольких недель оказалось достаточно для введения санкций. Наверное, справились бы и быстрее, если бы не святой для европейцев сезон отпусков. На поверку все просто: ЕС снова ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций. То есть такая "награда" ждет каждого, кто искренне работает над улучшением двусторонних отношений, но не стоит в очереди, моля о клубной карте?", – сделали вывод в МИД Беларуси.

Читайте также: Великобритания и Канада ввели персональные санкции против Александра Лукашенко

Там заявили, что вводят ответные санкции против европейских чиновников, но публиковать их список не будут. В МИД Беларуси также не исключили полного разрыва дипломатических отношений с Европейским Союзом.

"Дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений", – говорится в сообщении.

"Отдаляя от себя Беларусь, наши партнеры из ЕС, увы, забывают трагические уроки истории, которая им этого не простит" – резюмировали в МИД Беларуси.

Напомним, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека.

Также США намерены ввести санкции против семи белорусских чиновников, которые, как считают в Госдепе, замешены в фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и организации насилия против участников акций протестов.