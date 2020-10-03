Пашинян обратился к народу: армия Карабаха пошла в контрнаступление

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в суботу, 3 октября, обратился к народу со срочным посланием, в котором заявил, что Армения намерена воевать только до победного конца.

"Несколько минут назад Армия обороны Карабаха перешла в контрнаступление. Победа и только победа являются нашей целью в этой войне. Это самый важный момент в нашей тысячелетней истории. Мы должны сломать хребет противника", – цитирует Пашиняна армянский новостной Telegram-канал "Баграмян 26".

По словам политика, Азербайджан до сих пор не смог решить ни одну поставленную перед своей армией задачу, а его потери на седьмой день обострения конфликта в Нагорном Карабахе составляют уже "несколько тысяч" солдат.

"Масштабы агрессии Азербайджана и Турции беспрецедентны. Они такие, что по оценкам специалистов, такого еще не было в 21 веке. Уже неделю армянский народ ведет борьбу против агрессора. Сотни танков, военной техники, ракет, самолетов, БПЛА атакуют карабахские посты. На одну позицию армии Карабаха приходится атака группой из 150-200 солдат противника, и таких атак происходит по несколько в день", – заявил Пашинян.

Вслед за этим Пашинян признал, что на некоторых направлениях армянские войска "сейчас в тяжелом положении, но героически сражаются".

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"Агрессор пришел не только за территорией, их цель уничтожить армян, продолжить геноцид армян. Но, хочу сказать, что мы, армянский народ, имеем непоколебимый дух защищать нашу родину. Только победа и победа ждет нас!" – добавил премьер-министр Армении.

По озвученной им информации, в Карабахском конфликте участвуют боевики из Сирии, а "действиями азербайджанской армии управляют 150 высокопоставленных военачальников из Вооруженных сил Турции".

Видео: YouTube / NEWS AM

"Это новый Сардарапат и каждый из нас должен посвятить себя Победе. Каждый из нас должен быть готов быть на передовой этой победы. И обязательно будет победа. обязательно!", – заключил Пашинян.

Сардарапатское сражение состоялось 21-28 мая 1918 года во время Первой мировой войны, в районе железнодорожной станции в городе Сардарапат. Бой происходил между армянскими регулярными воинскими частями и ополченцами, с одной стороны, и вторгнувшимися в Восточную Армению турецкими войсками – с другой. В сражении победили армяне.

Напомним, уже седьмой день в Нагорном Карабахе продолжаются бои между армиями Армении и Азербайджана. Фокус собрал все, что известно о ходе боевых действий по состоянию на субботу, 3 октября.