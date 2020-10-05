Чуда не произошло. Трамп скрыл результаты теста на коронавирус

Президент США Дональд Трамп скрыл результаты своего первого положительного теста на COVID-19, надеясь, по всей видимости, на отрицательный результат, хотя второй тест также показал заражение коронавирусом.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В частности, экспресс-тест, проведенный Трампу в четверг, 1 октября, показал положительный результат. В ожидании результатов лабораторного исследования Трамп дал интервью Fox News , в котором подтвердил, что его помощница Хоуп Хикс подхватила COVID-19, но умолчал о результате своего экспресс-теста.

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Только спустя несколько часов президент США сообщил, что он и первая леди заболели новым типом коронавируса.

Согласно источникам WSJ, Трамп также попросил одного своего советника не разглашать результаты теста.

Напомним, в пятницу, 2 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. У обоих наблюдались легкие симптомы. Однако вскоре у президента Америки поднялась температура и его оперативно доставили в госпиталь на вертолете.

В тоже время глава администрации Белого дома Марк Медоуз заверил американцев, что Трамп продолжит выполнять свои обязанности, несмотря на коронавирус.