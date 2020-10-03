Трамп начал получать кислород еще до отправки из Белого дома в госпиталь
На видеозаписи за ухом американского лидера можно разглядеть тонкую белую трубку, выходящую из-под пиджака и скрывающуюся под защитной маской.
На президенте США Дональде Трампе был кислородный баллон, когда тот садился в вертолет для транспортировки в госпиталь в пятницу, 2 октября.
К такому заключению пришел Telegram-канал "Милитарист", изучив кадры посадки американского лидера в президентский вертолет, на котором Трампа доставили из Белого дома в Медицинский центр Уолтера Рида для лечения COVID-19.
Видео: ABС News
На скриншотах видно, как что-то тяжелое оттягивает вниз карман костюма Трампа, а также можно разглядеть тонкую белую трубку, которая протянута под пиджаком американского лидера и выходит наружу за ухом Трампа, чтобы затем спрятаться у того под маской.
Скриншот: Сnn.com
Скриншот: Сnn.com
Скриншот: Сnn.com
В пятницу вечером доктор Трампа Шон Конли сообщил, что президент "чувствует себя очень хорошо" и принял новый экспериментальный препарат, получивший разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для лечения госпитализированных пациентов с Covid-19.
"Ему не требуется дополнительный кислород, но после консультации со специалистами мы решили начать терапию Ремдезивиром", - сказал доктор Конли, отметив, что Трамп "получил свою первую дозу и комфортно отдыхает".
Сам же Трамп, по собственным словам "справляется неплохо":
Скриншот: Twitter / Donald J.Trump
Ранее глава администрации Белого дома Марк Медоуз заверил американцев, что Трамп продолжит выполнять свои обязанности, несмотря на коронавирус.
Напомним, в пятницу, 2 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. У обоих наблюдались легкие симптомы. Однако вскоре у президента Америки поднялась температура и его оперативно доставили в госпиталь на вертолете.