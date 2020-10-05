Заболевший коронавирусом Трамп покинул больницу

Президент США Дональд Трамп, который недавно заболел COVID-19, покинул Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида и проехал на машине перед своими сторонниками.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

Трампа было видно сквозь окно автомобиля. На нем была черная маска, а рядом находились два человека из службы безопасности. Президент США помахал рукой собравшимся возле больницы сторонникам.

Решение главы Белого дома покинуть больницу и его поведение вызвали волну критики, как со стороны политических оппонентов, так и врачей.

В частности, его врач Джеймс Филлипс написал в Twitter что "подвергать риску жизнь людей ради политического театра – это безумие".

"Каждый человек, находившийся в автомобиле во время этого необязательного проезда теперь должен проходить 14-дневный карантин. Они могут заболеть. Они могут умереть. И все это для политического театра. Это безумие", – написал Филлипс.

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Издание пишет, что первая леди Мелания Трамп не прерывала свою изоляцию в Белом доме, чтобы навестить мужа в больнице.

"У нее коронавирус. Это подвергло бы опасности сопровождающих ее сотрудников, которые должны были бы отвозить ее, и медицинский персонал, которые должны были бы провести ее к мужу", – сказал представитель Белого дома.

В то же время пресс-секретарь Трампа Кейли Макинэни встала на защиту своего шефа. В интервью Fox News она заявила, что президент "поблагодарить сторонников за поддержку" и "вселить уверенность людям, что их Верховный главнокомандующий прошел через все это".

Напомним, в пятницу, 2 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. У обоих наблюдались легкие симптомы. Однако вскоре у президента Америки поднялась температура и его оперативно доставили в госпиталь на вертолете.

В тоже время глава администрации Белого дома Марк Медоуз заверил американцев, что Трамп продолжит выполнять свои обязанности, несмотря на коронавирус.

Также сообщалось, что Дональд Трамп скрыл результаты своего первого положительного теста на COVID-19, надеясь, по всей видимости, на повторный отрицательный результат.