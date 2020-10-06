Последнюю деревню в Сингапуре можно посетить за $107

Лоронг Буангкок – последняя традиционная деревня (кампонг) города-государства Сингапур, расположенная прямо среди кварталов современной застройки. Во время пандемии она превратилась в популярнейшую достопримечательность для местных туристов, которые не могут выезжать в другие страны, сообщил телеканал NDT.

Экскурсия для трех человек стоит 145 сингапурских долларов ($107). Сингапурцы, истосковавшиеся по путешествиям, считают цену приемлемой.

Туристы в деревню начали приезжать несколько лет назад. Здешним жителям сначала не понравилось такое внимание, но потом они не только смирились, но и стали охотно принимать гостей.

Деревня была построена в 1956 году. Сейчас в ней 26 домов. В них можно заходить и знакомиться с местным бытом. Хозяева рассказывают о растениях в своем саду. Маршрут экскурсии меняется в зависимости от того, с каким жителем встретится туристическая группа.

Экскурсии проходят только по выходным. Часть вырученных денег поступает на поддержку экономики деревни. Но местные жители говорят, что это не главный их доход.

Правительство Сингапура прилагает усилия для развития внутреннего туризма. Желающим выдают разовое пособие в 70 долларов, которое можно потратить на проживание в отеле или на экскурсии.

Напомним, в Сингапуре четырех британцев оштрафовали на 9 тыс. долларов каждого и лишили права на работу в стране после того, как их засекли за визитами сразу в три бара во время строгого карантина.

Правительство Сингапура запускало в местные парки робота-собаку Spot от Boston Dynamics, чтобы он помогал людям соблюдать социальную дистанцию. Четвероногий робот патрулировал заданный район и напоминал посетителям о важности социального дистанцирования во время пандемии коронавируса.