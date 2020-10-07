Польша оштрафовала "Газпром" на 7,6 млрд долларов за "Северный поток-2"

Государственный антимонопольный регулятор Польши UOKiK оштрафовал "Газпром" на 7,6 миллиарда долларов из-за проекта газопровода "Северный поток-2". Штраф вынесен за нарушение антимонопольного законодательства Польши.

Об этом говорится в сообщении польского Управления по защите конкуренции и потребителей (UOKiK).

Отмечается, что наложен штраф также и на пятерых партнеров российского монополиста.

"На "Газпром" и пять его партнерских компаний наложены штрафы в размене 10% годового оборота, что является максимальной санкцией по польскому законодательству", – отметил глава UOKiK Томаш Хрустны.

Он добавил, что расследование проводилось скрупулезно.

В Польше пришли к выводу, что реализация проекта "Северный поток-2" нарушает закон и правила конкуренции, последствия которых усиливают зависимость польских потребителей газа на внутреннем рынке от единственного поставщика – "Газпрома".

В сообщении говорится, что такая ситуация может привести к серьезным последствиям для экономики Польши и ЕС. В частности, Варшава опасается, что расходы на строительство газопровода могут быть компенсированы повышением цен на российский газ.

На новостях о штрафе акции "Газпрома" на Московской бирже опустились на 1,6%.

Ранее главы правительств стран Вышеградской группы, куда входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, в ходе обсуждения ситуации со строительством газопровода "Северный поток-2" в польском городе Люблин, пришли к соглашению, что проект должен быть остановлен.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что "Северный поток-2" стал политическим проектом, к нему надо менять отношение.

Соединенные Штаты Америки создают коалицию стран, которая будет призвана помешать завершению строительства российско-немецкого газопровода "Северный поток – 2".