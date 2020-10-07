За хакерские атаки на Бундестаг будут введены санкции, - журналист

Журналист Рикард Йозвяк сообщил на своей странице в Twitter, что Евросоюз планирует ввести санкции за кибератаку на парламент Германии, случившуюся в 2015 году.

"Послы ЕС сегодня дали зеленый свет санкциям в отношении двух человек и одной организации за кибератаки на немецкий Бундестаг в 2015 году. Решение будет официально оформлено 22 октября", – написал Йозвяк.

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Названия организации и имен виновных в хакерской атаке пока не называют, однако в публикации, помимо хештега Германии, значится и хэштег России.

В 2015 году злоумышленники разослали депутатам Бундестага аналогичные имейлы с почтового адреса @un.org, которым пользуется Организация объединенных наций. Те, кто перешел по ссылке в письме, запустили в систему вредоносную программу-шпиона. Это привело к тому, что организаторы кибератаки смогли получить доступ к почтовой переписке канцлера Германии Ангелы Меркель с 2012 по 2015 год.

Напомним, российского хакера, который взламывал соцсети в США, приговорили к 7 годам тюрьмы, а украинский хакер, причастный к масштабной схеме взлома компьютеров, экстрадирован из Нидерландов в США.