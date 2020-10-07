В Киргизии запустили процедуру импичмента президенту Жээнбекову

В парламенте Киргизии запустили процедуру импичмента президенту страны Сооронбаю Жээнбекову

Об этом информагентству "РИА Новости" сообщил депутат от оппозиционной партии "Ата-Мекен" Каныбек Иманалиев.

"Часть депутатов подписали импичмент. Там очень сложная процедура, но можно сказать, что она запущена", – сказал Иманалиев. По его словам: "Это остается на повестке дня, но пока только на уровне инициативы".

Таким образом, меньше чем за сутки Киргизия лишилась премьер-министра, спикера, а также мэра столицы. Так, 6-го октября, на второй день протестов из-за результатов парламентских выборов, ушел в отставку премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов, а также председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков.

В тот же день подал в отставку Азиз Суракматов – мэр столицы Киргизии – Бишкека, где в понедельник 5 октября развернулись массовые протесты оппозиции с призывами аннулировать результаты парламентских выборов.

Напомним, в ночь на вторник, 6 октября протестующие захватили здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, а также освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева и его соратников.

В связи с победой оппозиции, Центризбирком Кыргызстана в течение двух недель планирует назначить новые выборы.