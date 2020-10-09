А собирался в отставку. Президент Киргизии Жээнбеков вводит войска в Бишкек

9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ, который вводит в Бишкеке режим чрезвычайного положения на период с 20:00 9 октября до 8:00 21 октября. Документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу, "исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации" на территории Бишкека введут комендантский час, особый режим въезда и выезда граждан, запретят отдельным гражданам покидать место своего проживания и привлекут к охране общественного порядка подразделения государственной обороны и внутренних дел.

В Бишкек введут воинские формирования с военной техникой, которые будут организовывать блокпосты, пресекать вооруженные столкновения и обеспечивать охрану правопорядка.

Массовые мероприятия на территории столицы, в том числе митинги, акции и забастовки, запрещаются. Будут введены особые правила пользования сотовой связью и дополнительная цензура для СМИ.

Примечательно, что сегодня ночью президент Кыргызстана заявлял о готовности уйти в отставку и назвал условия.

Политический кризис в стране продолжается с 4 октября, когда результаты парламентских выборов стали причиной массовых протестов. В ночь на 6 октября протестующие ворвались в здание парламента и офиса президента, а также освободили из СИЗО экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. В итоге ЦИК признала итоги выборов недействительными. Сейчас ЦИК Кыргызстана собирается назначить новые выборы в парламент, а премьер-министра и правительство Киргизии отправили в отставку.