На экс-президента Кыргызстана Атамбаева совершено покушение
На бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева было совершено покушение. Об этом сообщает его советница Кундуз Жолдубаева в Facebook.
Она опубликовала видеозапись с Атамбаевым, на которой тот показывает следы от пуль на его автомобиле.
По словам Жолдубаевой, в машину стреляли боевыми пулями, экс-президент не пострадал.
Сторонники Алмазбека Атамбаева находились на площади Ала-Тоо. К ним от Дома правительства направились сторонники Садыра Жапарова. Между участниками двух митингов произошла потасовка, в ход пошли камни. В какой-то момент раздалась стрельба. Позже волонтеры нашли две гильзы, предположительно, от боевых патронов, передает Спутник-Киргызстан.
Политический кризис в стране продолжается с 4 октября, когда результаты парламентских выборов стали причиной массовых протестов. В ночь на 6 октября протестующие ворвались в здание парламента и офиса президента, а также освободили из СИЗО экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. В итоге ЦИК признала итоги выборов недействительными. Сейчас ЦИК Кыргызстана собирается назначить новые выборы в парламент, а премьер-министра и правительство Киргизии отправили в отставку.
В ходе протестов за медицинской помощью обратились 1002 человека, 204 человека находятся в стационаре, остальные после оказания первой медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение. Один человек погиб. Такие данные приводит Минздрав страны.