В Беларуси пройдет "Марш гордости": в Минск стягивают военную технику
Сегодня в Беларуси пройдет "Марш гордости", в Минск стягивают военную технику. Об этом сообщает Tut.by.
У филармонии много автозаков и автобусов, в которых часто перевозят неизвестных в балаклавах и ОМОН.
На подъезде к Минску были обнаружены колонны военной техники.
Перекрыта улица Макаенка. На подходах к зданию белорусского телевидения с четырех сторон оборудовали пропускные пункты: в каждом по 2 милиционера и солдат с собакой.
Оппозиция в Беларуси объявила сегодня "Марш гордости", который начнется в 14:00.
"Сегодня, собравшись у Стелы, минчане пройдут Маршем Гордости по центральным улицам города – в направлении СИЗО КГБ и "Володарки. Вашу поддержку должен услышать каждый из политзаключенных, ваше настойчивое "Выпускай!" – все вокруг.", – сказано в сообщении Telegram-канала NEXTA.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что лидер оппозиции Светлана Тихановская получила по его распоряжению 15 тысяч долларов для проживания в Литве.