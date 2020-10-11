Сегодня в Беларуси пройдет "Марш гордости", в Минск стягивают военную технику. Об этом сообщает Tut.by.

У филармонии много автозаков и автобусов, в которых часто перевозят неизвестных в балаклавах и ОМОН.

На подъезде к Минску были обнаружены колонны военной техники.

Перекрыта улица Макаенка. На подходах к зданию белорусского телевидения с четырех сторон оборудовали пропускные пункты: в каждом по 2 милиционера и солдат с собакой.

Милиция в Беларуси в воскресенье несет службу в усиленном режиме. Как пояснила представитель МВД республики Ольга Чемоданова, "для обеспечения правопорядка и дорожной безопасности во время проведения несанкционированных массовых мероприятий", сообщает Интерфакс.

Оппозиция в Беларуси объявила сегодня "Марш гордости", который начнется в 14:00.

"Сегодня, собравшись у Стелы, минчане пройдут Маршем Гордости по центральным улицам города – в направлении СИЗО КГБ и "Володарки. Вашу поддержку должен услышать каждый из политзаключенных, ваше настойчивое "Выпускай!" – все вокруг.", – сказано в сообщении Telegram-канала NEXTA.