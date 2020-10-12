На Саакашвили напали и избили в греческих Афинах, – СМИ

В греческих Афинах неизвестный напал на бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, когда тот шел в кинотеатр на встречу.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Взгляд.

Отмечается, в Грецию Саакашвили прибыл для встречи с местными грузинскими эмигрантами в рамках подготовки к парламентским выборам в Грузии 31 октября,

По данным СМИ, Саакашвили окружили поклонники по пути в кинотеатр на встречу. И вккой-то момент на него набросился молодой мужчина в капюшоне, нанеся несколько ударов по голове.

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После инцидента на месте началась паника, на помощь пришли полицейские.

Сам Саакашвили на своей странице в Facebook написал: "Благодарим греческую полицию за высокопрофессиональную, оперативную и адекватную реакцию, предотвращение провокации и обеспечение безопасности наших соотечественников во время встречи".

Как пишет Telegram-канал "Легитимный", Саакашвили знал, что на него в Греции ждет провокация и был готов к ней. По мнению Telegram-канала, ему "необходим был международный резонанс, чтобы напомнить о себе как о политике международного класса".

Ранее СМИ сообщали, что неизвестный с заточкой 30 сентября якобы напал на Михаила Саакашвили в киевском ресторане Fabius. Пресс-секретарь политика Дарина Чиж заявила, что информация о нападении на Саакашвили в киевском ресторане оказалась фейком.