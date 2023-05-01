Странные надписи: мужчина нашел под своим домом жуткую секретную комнату (фото)

Жилое здание было построено в 1900 году. Мужчина прожил в нем два года, но только недавно ему пришлось спуститься в подвал, где он и обнаружил комнату о которой никто знал.

Мужчина на популярном форуме Reddit рассказал о том, что нашел странное помещение под своим домом, которому больше 120 лет. Об этом пишет The Mirror.

Жилое здание было построено в 1900 году. Мужчина прожил в нем два года, но только недавно ему пришлось спуститься в подвал из-за проблем с сантехникой. Он случайно заглянул в вентиляционное отверстие и увидел там комнату, о которой никто не знал. О ней даже не было упоминаний в документах.

Жилое здание было построено в 1900 году Фото: коллаж Фокус

Когда мужчина вошел в помещение, он обнаружил газету, датированную 1987 годом, несколько сломанных стульев, каркас кровати и некоторые личные вещи. Комната имеет длину 8 метров и ширину 3 метра.

"Я нашел блокнот, похоже. Еда, химия и какие-то жуткие материалы по сексуальному воспитанию", — написал он.

По словам автора темы, за стеной находилось маленькое грязное одеяло и пластиковая леска, зарытая в грязь. Также были обнаружены надписи, упоминающие оружие некой банды "R".

Мужчина нашел странные надписи на стенах в подвале Фото: The Mirror

Издание отмечает, что мужчина не смог выяснить назначение запечатанной комнаты, поскольку предыдущие владельцы давно умерли.

Ранее Фокус писал, что парень выкопал дом под землей после ссоры с родителями. В убежище есть WiFi, звуковые колонки и угольная печь. Парень рассказал о своих планах по расширению помещения.

Также сообщалось, что мужчина столкнулся с ситуацией, напоминающей сценарий фильма ужасов, когда обнаружил загадочную дверь в подвале своего нового дома. Доступ к ней был заблокирован металлическим шкафом.