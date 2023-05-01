В Британии предложили проведение "экономического Рамштайна" для поддержки Украины

Депутат парламента из Великобритании заявила, что санкции против России не смогли нанести значительный ущерб настолько, чтобы страна-агрессорка прекратила боевые действия.

Для Украины нужно организовать "экономический "Рамштайн", чтобы помочь финансово. Об этом заявила Алисия Кэрнс, член парламента Великобритании от Консервативной партии, глава комитета по иностранным делам Палаты общин, сообщает 1 мая The Guardian.

Она назвала меру для тех, кто борется за свободу Украины". Представительница парламента отреагировала на ряд цифр, свидетельствующих о не слишком результативном влиянии на российскую экономику. По ее мнению, это признак того, что нужен "экономический "Рамштайн", который усилит меры по экономических отраслей РФ

"Очевидно, что мы не смогли адекватно финансово задушить военную машину Путина", – заявила Кэрнс.

По словам британской депутатки, нужно лишить главу Кремля возможности финансировать нападения на гражданское население. Она считает, что это можно сделать только в случае, если мобилизовать все правительства других государств, чтобы координировать экономические и военные действия.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников отчитался по итогам "Рамштайна-11". По его словам, на немецкой авиабазе обсуждается не только передача Украине нового оружия, но и привлечение россиян к ответственности за совершение преступлений в Украине против гражданского населения и военных. Как известно, 21 апреля состоялась одиннадцатая встреча в формате "Раммштайн".

Также министр обороны США Ллойд Остин 21 апреля сообщил, что в рамках работы стран в формате Рамштайн Украине было передано оружие более чем на 55 миллиардов долларов. Только официальный Вашингтон, по словам министра обороны Ллойда Остина, передал украинской армии военную помощь в 35 миллиардов долларов. Он отметил, что США гордятся прогрессом и действиями вместе с союзниками в вопросе оказания Украине поддержки в различных отраслях, что позволяет выдерживать агрессивное давление России.