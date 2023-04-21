В рамках "Рамштайна" Украина получила оружия на 55 миллиардов долларов, — Пентагон (видео)

Только официальный Вашингтон, по словам министра обороны Ллойда Остина, передал украинской армии военную помощь на $35 млрд.

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Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в рамках работы стран в формате Рамштайн Украине было передано оружия более чем на 55 миллиардов долларов.

"В целом члены этой Контактной группы предоставили Украине более 55 миллиардов долларов помощи в области безопасности. Это десятикратное увеличение с момента нашей первой встречи", — заявил Остин.

Он отметил, что США предоставили военную помощь на 35 миллиардов долларов.

"С момента начала полномасштабного вторжения России мы предоставили Украине более $35 млрд помощи в сфере безопасности. И я горжусь прогрессом, которого мы добились вместе", — заявил глава Пентагона.

Напомним, сегодня, 21 апреля генсек НАТО Енс Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО согласны с тем, чтобы Украина в конечном итоге стала членом альянса после окончания войны.

20 апреля генсека НАТО заметили в центре Киева. По информации СМИ, Йенс Столтенберг приехал продемонстрировать свою поддержку украинцам перед контрнаступлением ВСУ.

Кроме того, президент США Джо Байден провел разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен касательно дальнейшей поддержки Украины 20 апреля.