У рамках "Рамштайну" Україна отримала зброї на 55 мільярдів доларів, — Пентагон (відео)

Лише офіційний Вашингтон, за словами міністра оборони Ллойда Остіна, передав українській армії військову допомогу на $35 млрд.

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Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що в рамках роботи країн у форматі Рамштайн Україні було передано зброї на понад 55 мільярдів доларів.

"Загалом члени цієї Контактної групи надали Україні понад 55 мільярдів доларів допомоги в галузі безпеки. Це десятикратне збільшення з моменту нашої першої зустрічі", — заявив Остін.

Він зазначив, що США надали військову допомогу на 35 мільярдів доларів.

"З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії ми надали Україні понад $35 млрд допомоги у сфері безпеки. І я пишаюся прогресом, якого ми досягли разом", — заявив глава Пентагону.

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі союзники з НАТО згодні з тим, щоб Україна зрештою стала членом альянсу після закінчення війни.

20 квітня генсека НАТО помітили у центрі Києва. За інформацією ЗМІ, Єнс Столтенберг приїхав продемонструвати свою підтримку українцям перед контрнаступом ЗСУ.

Крім того, президент США Джо Байден провів розмову з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо подальшої підтримки України 20 квітня.