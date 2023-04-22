"Россия ближе к Нюрнбергу": Резников отчитался об итогах "Рамштайна-11"

По словам главы Минобороны, на авиабазе "Рамштайн" обсуждают не только передачу Украине нового оружия, но привлечение россиян к ответственности.

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21 апреля состоялась одиннадцатая встреча в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников 22 апреля опубликовал в Twitter фотографию с зарубежными коллегами и отчитался об итогах встречи.

По словам украинского министра, встречи на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии не только помогают Украине получить новую военную помощь для борьбы с Россией, но и приближает наказание для военных преступников.

"Россия все ближе к Нюрнбергу 2", — отметил Алексей Резников.

Нюрнбергский трибунал: как это было

Стоит рассказать, что после Второй мировой войны в немецком городе Нюрнберг состоялась серия судебных заседаний над военными преступниками Нацистской Германии, которая получила название "Нюрнбергский трибунал". Суд вершил крупнейший судебный орган — Международный военный трибунал, состоящий из восьми судей от четырех стран антигитлеровской коалиции: США, Великобритании, СССР и Франции. В результате 12 человек приговорили к смерти, 3-х отправили в пожизненное заключение, а еще четверо получили от 10 до 20 лет лишения свободы.

Международный военный трибунал в Нюрнберге Фото: Википедия

Ранее Фокус писал, чем завершилась одинадцатая встреча в формате "Рамштайн". Украина получит ракеты для комплексов ПВО, минные тралы, транспорт, снайперские винтовки, оборудование для танков Leopard 2, и топливо для военной техники. Страны-участницы также предоставят украинцам нематериальную помощь, в частности обучение.

Накануне "Рамштайна" Алексей Резников назвал главные потребности Украины. По его словам, сейчас стране необходимо создать многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны.