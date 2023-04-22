"Росія ближче до Нюрнберга": Резніков звітував про підсумки "Рамштайну-11"

За словами голови Міноборони, на авіабазі "Рамштайн" обговорюють не лише передачу Україні нової зброї, а й притягнення росіян до відповідальності.

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21 квітня відбулася одинадцята зустріч у форматі "Рамштайн". Міністр оборони України Олексій Резніков 22 квітня опублікував у Twitter фотографію із закордонними колегами та звітував про підсумки зустрічі.

За словами українського міністра, зустрічі на авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині не лише допомагають Україні отримати нову військову допомогу для боротьби з Росією, а й наближають покарання для воєнних злочинців.

"Росія все ближче до Нюрнберга 2", — зазначив Олексій Резніков.

Нюрнберзький трибунал: як це було

Варто розповісти, що після Другої світової війни у німецькому місті Нюрнберг відбулася серія судових засідань над воєнними злочинцями Нацистської Німеччини, яка отримала назву "Нюрнберзький трибунал". Суд вершив найбільший судовий орган — Міжнародний військовий трибунал, що складається з восьми суддів від чотирьох країн антигітлерівської коаліції: США, Великобританії, СРСР та Франції. В результаті 12 людей засудили до смерті, 3-х відправили на довічне ув'язнення, а ще четверо отримали від 10 до 20 років позбавлення волі.

Міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі Фото: Вiкiпедiя

Раніше Фокус писав, чим завершилася одинадцята зустріч у форматі "Рамштайн". Україна отримає ракети для комплексів ППО, мінні трали, транспорт, снайперські гвинтівки, обладнання для танків Leopard 2 та паливо для військової техніки. Країни-учасниці також нададуть українцям нематеріальну допомогу, зокрема навчання.

Напередодні "Рамштайну" Олексій Резніков назвав головні потреби України. За його словами, зараз країні необхідно створити багаторівневу систему протиракетної та протиповітряної оборони.