Мільйони доларів, техніка та навчання військових: чим завершився для України "Рамштайн-11" (фото, відео)

Країни-союзниці поки що не готові надати ЗСУ потрібні винищувачі, про необхідність яких уже не перший місяць говорить військово-політичне керівництво. Однак на черговому засіданні у форматі "Рамштайн" вдалося домовитися про додаткові фінанси для підтримки українських військових, а також про постачання нової військової техніки та палива для неї.

Related video

Учасники засідання у Рамштайні домовилися передати українським військовим ракети для комплексів протиповітряної оборони. Результати одинадцятого засідання стали відомі у п'ятницю, 21 квітня. Фокус розбирався, чи змінить "Раммштайн-11" ситуацію на фронті та яку саме техніку та боєприпаси країни-союзниці готові доставити в Україну.

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, котрий першим узяв слово, новий пакет військової допомоги Україні союзники розробляли кілька місяців.

"Фактично можна сказати, що робота була надскладна, проте ми досягли наших початкових цілей – надати найневідкладніше", — уточнив глава Пентагону.

У свою чергу, глава Міноборони України Олексій Резніков озвучив пріоритетні потреби України, задоволення яких він очікує від союзних країн.

"Звичайно, сьогодні ми підтвердили нашу потребу в західних літаках як частини ППО. Але прямо зараз ми говоримо про головні потреби — наземне ППО. Звичайно, ми обговорюємо бойові літаки як наступний етап, але потрібен час для навчання пілотів, інженерів", — сказав політик.

Яку допомогу отримає Україна

Глава Пентагону особливо наголосив на тому, що європейські країни за рік повномасштабної війни в Україні вже виділили ЗСУ понад 230 танків і 1,5 тисячі інших бронемашин.

Німеччина та Нідерланди надають Україні мінні трали, транспортні засоби та паливозаправники.

Канада заявила про надання Україні нового пакету допомоги на суму близько 29 млн доларів. Представниця країни Аніта Ананд уточнила, що до пакета допомоги увійшли 40 снайперських гвинтівок, боєприпаси від Prairie Gun Works та нові радіоприймачі від L3 Harris для танка Leopard 2. Також країна зробить фінансовий внесок у фонд НАТО для допомоги Києву у забезпеченні постачання палива. Попередньо для військової техніки в Україні потрібно 3,3 мільйона літрів палива.

Країни Євросоюзу готові вже зараз прискорити виробництво та доставку в Україну необхідної амуніції.

Крім того, за словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, Київ вже найближчим часом отримає від союзників 55 млрд. доларів, сотні танків і бронемашин.

Україні нададуть нематеріальну допомогу: про що йдеться

Окрім виділення необхідної військової техніки та боєприпасів до неї, країни-союзниці готові навчати українських військових.

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, на прес-конференції за підсумками засідання "Рамштайн-11", українські військові матимуть можливість пройти навчання управлінням танками M1A1 Abrams, які для старту навчання ЗСУ прибудуть до Німеччини. Йдеться про 31 танк, який переженуть на полігон Графенвер наприкінці травня. Бійцям ЗСУ дадуть 10 тижнів для того, щоб освоїти нову техніку.

А голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі підтвердив, що у Німеччині зараз проходять підготовку 25 тисяч бійців ЗСУ. Вісім тисяч військових уже завершили навчання та повернулися до зони бойових дій в Україну.

Він також прокоментував постачання ЗСУ танків M1A1 Abrams.

"Вони здатні вплинути на хід війни в Україні, але не здатні переламати її хід докорінно", — висловив свої сумніви Міллі.

Крім того, 21 квітня за підсумками засідання Берлін, Київ та Варшава остаточно вирішили питання про створення в Польщі Центру технічного обслуговування танків Leopard 2. Він необхідний для того, щоб оперативно усувати технічні несправності у цих бронемашинах, які українські військові нещодавно отримали від союзників.

Берлін, Київ та Варшава остаточно вирішили питання щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування танків Leopard 2 Фото: Олексій Резніков/Твіттер

Конференція у Рамштайні: як відреагувала українська сторона

Голова Міноборони України Олексій Резніков, який був присутній на засіданні у форматі "Рамштайн-11", подякував Борису Пісторіусу (Німеччина) та Маріушу Блащаку за постійну та вагому підтримку України у війні з країною-агресором Росією.

"Сьогодні ми підписали угоду про наміри щодо створення у Польщі Центру технічного обслуговування та обслуговування основних бойових танків України Leopard 2. Це сприятиме зміцненню нашої співпраці та можливостей українських захисників", — сказав глава профільного міністерства.

Олексій Резніков запевнив Ллойда Остіна та Марка Міллі у тому, що українська сторона ефективно та прозоро використовує допомогу, надану США.

Крім того, Резніков повідомив про результати своєї зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Я радий отримати зелене світло для нашої тісної співпраці з NSPA, агентством НАТО із закупівель. Україна досягла безпрецедентного рівня оперативної сумісності з НАТО. Ми де-факто вже є частиною простору безпеки Північноатлантичного Альянсу", — наголосив міністр оборони України.

Міністр оборони України Олексій Резніков 21 квітня поговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Фото: Олексій Резніков/Твіттер

Засідання контактної групи у форматі Рамштайн також стало темою вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами українського лідера, Київ очікує ґрунтовних рішень від 11-ї зустрічі контактної групи з оборони у форматі "Рамштайн", які мають наблизити перемогу України та союзників у війні з Російською Федерацією.

"Чекаємо на ґрунтовні рішення, які будуть відповідати перспективам на полі бою. Досить амбітним перспективам, які ми всіма силами наближаємо", — сказав Зеленський.

Український президент також розповів про те, що чекає на детальний звіт за результатами одинадцятого засідання у форматі "Рамштайн" від голови Міноборони.

На результати засідання у форматі "Рамштайну" відреагував і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він закликав Євросоюз прискорити процес надання другого траншу на боєприпаси.

Окрім цього глава Міністерства закордонних справ України подякував Верховному представнику Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепу Боррелю за останній мільярд євро, який Україна витратила на необхідні боєприпаси.

Нагадаємо, 21 квітня стали відомі перші підсумки засідання міністрів оборони, яке відбулося на авіабазі Рамштайн (Німеччина). З моменту першого засідання у такому форматі минув уже рік і Україні за цей час надали військову допомогу на загальну суму 55 млрд доларів.

Крім того, 20 квітня Естонія також анонсувала додатковий пакет військової допомоги, до якого увійшли: 155-мм артилерійські боєприпаси, прилади нічного бачення, боєприпаси до стрілецької зброї та інше обладнання.