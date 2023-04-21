Миллионы долларов, техника и обучение военных: чем завершился для Украины "Рамштайн-11" (фото, видео)

Страны-союзницы пока не готовы предоставить ВСУ нужные истребители, о необходимости которых уже не первый месяц говорит военно-политическое руководство. Однако на очередном заседании в формате "Рамштайн" удалось договориться о дополнительных финансах для поддержки украинских военных, а также о поставках новой военный техники и топлива для нее.

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Участники заседания в Рамштайне договорились передать украинским военным ракеты для комплексов противовоздушной обороны. Результаты одиннадцатого заседания стали известны в пятницу, 21 апреля. Фокус разбирался, изменит ли "Раммштайн-11" ситуацию на фронте и какую именно технику и боеприпасы страны-союзницы готовы доставить в Украину.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, который первым взял слово, новый пакет военной помощи Украине союзники разрабатывали несколько месяцев.

"Фактически можно сказать, что работа была сверхсложная, однако мы достигли наших первоначальных целей – предоставить самое неотложное", — уточнил глава Пентагона.

В свою очередь глава Минобороны Украины Алексей Резников озвучил приоритетные потребности Украины, удовлетворение которых он ожидает от союзных стран.

"Конечно, сегодня мы подтвердили нашу потребность в западных самолетах как части ПВО. Но прямо сейчас мы говорим о главных потребностях – наземном ПВО. Конечно, мы обсуждаем боевые самолеты как следующий этап, но потребуется время для обучения пилотов, инженеров", — сказал политик.

Какую помощь получит Украина

Глава Пентагона особо подчеркнул, что европейские страны за год полномасштабной войны в Украине уже выделили ВСУ более 230 танков и 1,5 тысячи других бронемашин.

Германия и Нидерланды предоставляют Украине минные тралы, транспортные средства и топливозаправщики.

Канада заявила о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму около 29 млн. долларов. Представительница страны Анита Ананд уточнила, что в пакет помощи вошли 40 снайперских винтовок, боеприпасы от Prairie Gun Works и новые радиоприемники от L3 Harris для танка Leopard 2. Также страна сделает финансовый взнос в фонд НАТО для помощи Киеву в обеспечении поставок топлива. Предварительно для военной техники в Украине потребуется 3,3 миллиона литров топлива.

Страны Евросоюза готовы уже сейчас ускорить производство и доставку в Украину необходимой амуниции.

Кроме того, по словам председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, Киев уже в ближайшее время получит от союзников 55 млрд долларов, сотни танков и бронемашин.

Украины предоставят нематериальную помощь: о чем идет речь

Помимо выделения необходимой военной техники и боеприпасов к ней, страны-союзницы готовы обучать украинских военных.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, на пресс-конференции по итогам заседания "Рамштайн-11", украинские военные получат возможность пройти обучение управлением танками M1A1 Abrams, которые для старта обучения ВСУ прибудут в Германию. Речь идет о 31 танке, которые перегонят на полигон Графенвер в конце мая. Бойцам ВСУ дадут 10 недель для того, чтобы освоить новую технику.

А глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли подтвердил, что в Германии сейчас проходят подготовку 25 тысяч бойцов ВСУ. Восемь тысяч военных уже завершили обучение и вернулись в зону боевых действий в Украину.

Он также прокомментировал поставку ВСУ танков M1A1 Abrams.

"Они способны оказать влияние на ход войны в Украине, но не способны переломить ее ход в корне", — выразил свои сомнения Милли.

Кроме того 21 апреля по итогам заседания Берлин, Киев и Варшава окончательно решили вопрос о создании в Польше Центра технического обслуживания танков Leopard 2. Он необходим для того, чтобы оперативно устранять технические неисправности в этих бронемашинах, которые украинские военные недавно получили от союзников.

Берлин, Киев и Варшава окончательно решили вопрос о создании в Польше Центра технического обслуживания танков Leopard 2 Фото: Алексей Резников/Твиттер

Конференция в Рамштайне: как отреагировала украинска сторона

Глава Минобороны Украины Алексей Резников, который присутствовал на заседании в формате "Рамштайн-11", поблагодарил Бориса Писториуса (Германия) и Мариуша Блащака за постоянную и весомую поддержку Украины в войне со страной-агрессором Россией.

"Сегодня мы подписали соглашение о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания и обслуживания основных боевых танков Украины Leopard 2. Это будет способствовать укреплению нашего сотрудничества и возможностей украинских защитников", — сказал глава профильного министерства.

Алексей Резников заверил Ллойда Остина и Марка Милли в том, что украинская сторона эффективно и прозрачно использует помощь, предоставленную США.

Кроме того Резников сообщил о результатах своей встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я рад получить зеленый свет для нашего тесного сотрудничества с NSPA, агентством НАТО по закупкам. Украина достигла беспрецедентного уровня оперативной совместимости с НАТО. Мы де-факто уже являемся частью пространства безопасности Североатлантического Альянса", — подчеркнул министр обороны Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников 21 апреля поговорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Фото: Алексей Резников/Твиттер

Заседание контактной группы в формате "Рамштайн" также стало темой вечернего обращения президента Украины Владимира Зеленского.

По словам украинского лидера, Киев ожидает основательных решений от 11-й встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн", которые должны приблизить победу Украины и союзников в войне с Российской Федерацией.

"Ожидаем основательных решений, которые будут соответствовать перспективам на поле боя. Достаточно амбициозным перспективам, которые мы всеми силами приближаем", — сказал Зеленский.

Украинский президент также рассказал о том, что ждет подробного отчета по результатам одиннадцатого заседания в формате "Рамштайн" от главы Минобороны.

На результаты заседания в формате "Рамштайн" отреагировал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал Евросоюз ускорить процесс выделения второго транша на боеприпасы.

Кроме этого глава Министерства иностранных дел Украины поблагодарил Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля за последний миллиард евро, который Украина потратила на необходимые боеприпасы.

Напомним, 21 апреля стали известны первые итоги заседания министров обороны, которое прошло на авиабазе Рамштайн (Германия). С момента первого заседания в таком формате прошел уже год и Украине за это время предоставили военную помощь на общую сумму в 55 млрд долларов.

Кроме того 20 апреля Эстония также анонсировала дополнительный пакет военной помощи, в который вошли: 155-мм артиллерийские боеприпасы, приборы ночного видения, боеприпасы к стрелковому оружию и другое оборудование.