"Рамштайн-11": первые итоги заседания министров обороны

Формату "Рамштайн" исполнился год. За это время Украине предоставили военную помощь на 55 млрд долларов. Также стало известно, когда бойцы ВСУ начнут учиться на американских танках. Результаты договоренностей с партнерами российские войска ощутят на себе.

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Сегодня, 21 апреля, состоялось очередное заседание министров обороны в формате "Рамштайн-11", где обсуждались срочные вопросы поддержки Украины. Фокус собрал все, что известно о первых итогах заседания.

Итоги заседания "Рамштайн-11"

Издание Associated Press сообщило, что украинские танкисты в июне начнут обучение на танках Abrams M1A1 SA. Решение об этом было принято на заседании в формате "Рамштайн". Обучение будет длиться около 2,5 месяца, а всего пройдут подготовку 250 военных, включая техников. Решение о начале обучения было принято благодаря усилиям США интенсифицировать помощь Украине. При этом в издании Defense Express отмечают, что есть вероятность того, что Штаты передадут больше 31 танка. Потому что на 31 танк необходимо 124 танкиста. Например, на немецких Leopard 2 пропорция танкистов к техникам была 1 к 4. В частности, в Польше официально проходили обучение 84 танкиста и 21 техник.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что благодаря совместным действиям союзников за последние несколько месяцев Украина смогла создать 9 механизированных бригад, что усиливает ВСУ на поле битвы. Кроме того, министр обороны Алексей Резников заявил, что он подписал меморандум об углублении сотрудничества с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром.

Алексей Резников и Ханно Певкур

"Мы углубляем сотрудничество на основе общих целей – мира и безопасности для наших стран и всего континента. Эстония была верным союзником Украины с начала российского вторжения", — заявил Резников.

Также Канада анонсировала новый пакет военной помощи почти на 29 млн долларов. Украинская армия получит:

3,3 млн литров топлива;

16 радиостанций для танков Leopard 2;

40 снайперских винтовок Prairie Gun Works

медицинские аптечки;

модульные мосты для форсирования водных преград.

Кроме того, Резников заявил, что российские оккупанты почувствуют на себе результаты встречи в формате "Рамштайн". После заседания министр провел отдельную встречу с коллегой Ллойдом Остиным и главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Разговор прошел "простым языком" и был очень плодотворным, утверждает украинский министр.

Заседание "Рамштайн" — какие приоритеты в Украине

Перед заседанием украинские чиновники назвали несколько приоритетов:

создание многоуровневой системы ПРО и ПВО;

обучение бойцов ВСУ;

получение артиллерийских боеприпасов;

поставки дальнобойного оружия;

поставки западных истребителей;

создание плана пособия на весь 2023 год.

Следует также отметить, что впервые в Германии заявили о праве Украины действовать на территории РФ. Глава Бундесвера Борис Писториус накануне "Рамштайна" заявил, что "совершенно нормальным" является то, что напавшая сторона имеет право на удары по вражеской территории. Но такие действия не должны задевать гражданские объекты и население. Также Писториус добавил, что Германия не планирует предоставлять Украине дальнобойное оружие, потому что это решение должно принимать партнеры и союзники вместе.

Анонсировавшие партнеры к заседанию "Рамштайн"

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинская армия за год получила военную помощь от стран-участниц "Рамштайна" на 55 млрд долларов, из которых Штаты выделили 35 млрд.

19 апреля США анонсировали пакет военных пособий в рамках специальных полномочий президента на 325 млн долларов:

высокоточные ракеты HIMARS;

бронебойные снаряды;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

противотанковые мины;

ракеты для ПТРК и гранатометов;

9 млн патронов к стрелковому оружию;

4 автомобиля материально-технического обеспечения;

авиационные боеприпасы;

запчасти и оборудование.

Кроме этого, вчера, 20 апреля Эстония также анонсировала дополнительный пакет военной помощи, в который вошли: 155-мм артиллерийские боеприпасы, приборы ночного видения, боеприпасы к стрелковому оружию и другое оборудование.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом Североатлантического союза.

"Законное место Украины — в евроатлантической семье. Законное место Украины — в НАТО. И впоследствии наша поддержка поможет сделать это возможным", — заявил генсек.

Он подчеркнул, что Киев должен иметь рычаги для предотвращения новых атак.