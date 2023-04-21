"Рамштайн-11": перші підсумки засідання міністрів оборони

Формату "Рамштайн" виповнився рік. За цей час Україні надали військової допомоги на 55 млрд доларів. Також стало відомо, коли бійці ЗСУ почнуть навчатись на американських танках. Результати домовленостей із партнерами російські війська відчують на собі.

Related video

Сьогодні, 21 квітня відбулося перше засідання міністрів оборони у форматі "Рамштайн-11", де обговорювалися нагальні питання підтримки України. Фокус зібрав все, що відомо про перші підсумки засідання.

Підсумки засідання "Рамштайн-11"

Видання Associated Press повідомило, що українські танкісти в червні почнуть навчання на танках Abrams M1A1 SA. Рішення про це було прийнято під час засідання у форматі "Рамштайн". Навчання триватиме близько 2,5 місяців, а усього пройдуть підготовку 250 військових, включно з техніками. Рішення про початок навчання було прийнято завдяки зусиллям США інтенсифікувати допомогу Україні. При цьому у виданні Defense Express зауважують, що є ймовірність того, що Штати передадуть більше, ніж 31 танк. Тому що на 31 танк необхідно 124 танкісти. Наприклад, на німецьких Leopard 2 пропорція танкістів до техніків була 1 до 4. Зокрема, в Польщі офіційно проходили навчання 84 танкісти та 21 технік.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що завдяки спільним діям союзників за останні кілька місяців Україна змогла створити 9 механізованих бригад, що посилює ЗСУ на полі битви. Окрім цього міністр оборони Олексій Резніков заявив, що він підписав меморандум про поглиблення співпраці з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром.

Олексій Резніков та Ханно Певкур

"Ми поглиблюємо співпрацю на основі спільних цілей – миру та безпеки для наших країн і всього континенту. Естонія була вірним союзником України з початку російського вторгнення", — заявив Резніков.

Також Канада анонсувала новий пакет військової допомоги на майже 29 млн доларів. Українська армія отримає:

3,3 млн літрів палива;

16 радіостанцій для танків Leopard 2;

40 снайперських гвинтівок Prairie Gun Works

медичні аптечки;

модульні мости для форсування водних перешкод.

Окрім цього Резніков заявив, що російські окупанти відчують на собі результати зустрічі у форматі "Рамштайн". Після засідання міністр провів окрему зустріч з колегою Ллойдом Остіним та головою Обʼєднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Розмова пройшла "простою мовою" та була дуже плідною, стверджує український міністр.

Засідання "Рамштайн" — які пріоритети в Україні

Перед засіданням українські чиновники назвали декілька пріоритетів:

створення багаторівневої системи ПРО та ППО;

навчання бійців ЗСУ;

отримання артилерійських боєприпасів;

постачання далекобійної зброї;

постачання західних винищувачів;

створення плану допомоги на весь 2023 рік.

Слід зауважити також, що вперше в Німеччині заявили про право України діяти на території РФ. Глава Бундесверу Борис Пісторіус напередодні "Рамштайну" заявив, що "абсолютно нормальним" є те, що сторона, на яку напали, має право на удари по ворожій території. Але такі дії не мають чіпати цивільні обʼєкти та населення. Також Пісторіус додав, що Німеччина не планує надавати Україні далекобійну зброю, бо це рішення мають приймати партнери та союзники разом.

Що анонсували партнери до засідання "Рамштайн"

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українська армія за рік отримала військову допомогу від країн-учасниць "Рамштайну" на 55 млрд доларів, з яких Штати виділили 35 млрд.

19 квітня США анонсували пакет військових допомоги у межах спеціальних повноважень президента на 325 млн доларів:

високоточні ракети HIMARS;

бронебійні снаряди;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

протитанкові міни;

ракети для ПТРК та гранатометів;

9 млн патронів до стрілецької зброї;

4 автомобілі матеріально-технічного забезпечення;

авіаційні боєприпаси;

запчастини та обладнання.

Окрім цього вчора, 20 квітня Естонія також анонсувала додатковий пакет військової допомоги, в який увійшли: 155-мм артилерійські боєприпаси, прилади нічного бачення, боєприпаси до стрілецької зброї та інше обладнання.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що всі союзники по Альянсу погоджуються з тим, що Україна має стати членом Північноатлантичного союзу.

"Законне місце України — в євроатлантичній сім'ї. Законне місце України — в НАТО. І згодом наша підтримка допоможе зробити це можливим", — заявив генсек.

Він наголосив, що Київ має мати важелі для запобігання новим атакам.