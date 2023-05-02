"Другая цивилизация": Польша хочет получить репарации от РФ и Германии за ущерб во время войны

По словам представителя польского президента Марчина Пшидача, как только будет решен вопрос с Берлином, Варшава начнет диалог с Кремлем. При этом власти Польши убеждены, что переговоры будут сильно отличаться из-за политики Владимира Путина.

В Польше намерены в будущем добиваться репараций со стороны Российской Федерации, но только после решения разногласий с Германией. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач в интервью FT 2 мая.

По его словам от Кремля будут требовать выплатить репарации за военные потери во время Второй мировой войны. При этом, в Варшаве прекрасно понимают, что разговоры с Берлином и Москвой — два разных мира.

"Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным — это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем", — отметил Марчин Пшидач.

Еще в сентябре прошлого года польским Сеймом была принята резолюция с призывом к Германии взять на себя ответственность за нанесенный ущерб во время Второй мировой войны. Речь идет о выплате суммы размером 6,2 трлн злотых (свыше $1,5 трлн).

После этого официальная Варшава направила в 50 стран ноты с объяснениями, почему Германия обязана сейчас возместить ущерб.

В Кремле, на момент публикации материала, никак не прокомментировали планы Польши о репарациях со стороны РФ.

Напомним, 4 октября 2022 года сообщалось, что Германия отказалась платить репарации Польше за ущерб во время Второй мировой войны. Глава МИД Анналена Бербок сказала, что вопрос о репарациях закрыт для руководства страны. Варшава хотела получить более одного триллиона долларов.

3 октября министр иностранных дел Республики Польша подписал дипломатическую ноту, в которой говорится, что польские и немецкие власти должны немедленно договориться о выплате Варшаве репараций за ущерб, нанесенный в период II мировой войны.