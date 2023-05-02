"Миротворческая миссия" Ватикана в Украине: появилась реакция Кремля

Папа Римский сообщил о свой причастности к "секретной миротворческой миссии" и заявил, что, по его мнению, мир всегда достигается "открытием каналов".

В Российской Федерации не располагают информацией о "секретной миротворческой миссии" Ватикана по урегулированию войны в Украине. Об пишет издание CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова от 2 мая.

"Нет. Мы ничего об этом не знаем", — цитируют журналисты Пескова.

"Миротворческая миссия" Ватикана: что о ней известно

В понедельник, 1 мая, издание Reuters сообщило, что папа Римский Франциск имеет отношение к "секретной миротворческой миссии", направленной на завершение войны между Россией и Украиной.

По словам главы римско-католической церкви, мир всегда достигается "открытием каналов". Франциск также заявил, что уже обсудил ситуацию в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с митрополитом РПЦ Иларионом во время визита в Будапешт.

"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я раскрою ее", — сообщил папа Римский.

При этом в Киеве заявили, что ничего не знают о "миротворческой миссии", упоминаемой римским понтификом.

Украинский чиновник, приближенный к Офису президента сказал представителям СМИ, что Владимир Зеленский не давал разрешения ни на какие подобные обсуждения от имени Украины.

"Если переговоры и ведутся, то без нашего ведома и нашего благословения", — сказал чиновник.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во время брифинга 1 мая, что Вашингтон осведомлен о попытках Ватикана содействовать мирному урегулированию российско-украинской войны.

"Нам известно. У нас комментариев по этому поводу нет", — сказала Жан-Пьер.

Напомним, что 30 апреля папа Римский Франциск сообщил о своем желании провести встречу с патриархом Русской православной церкви Кириллом. Встреча Франциска с Кириллом в Иерусалиме была запланирована на лето 2022 года, однако она не состоялась из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее, 12 апреля, Франциск призвал мировых лидеров решать политические конфликты при помощи ума, а не смертоносного оружия. В своей речи папа сослался письмо энциклики Папы Иоанна XXIII, которое было написано во время холодной войны.