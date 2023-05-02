По примеру Беларуси: РФ помогает беженцам с Ближнего Востока нелегально попасть в ЕС

Как отмечают в немецкой полиции, только за март на границах Евросоюза и стран Шенгенской зоны было зафиксировано 22,5 тысячи незаконных мигрантов, что на 60% больше, чем в прошлом году.

Беженцы с Ближнего Востока получают российские визы для того, чтобы незаконно попасть на территорию Европейского союза через РФ и Беларусь. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на отчет полиции Германии.

Сообщается, что на ФРГ надвигается новая волна беженцев. Только за март на границах Евросоюза и стран Шенгенского соглашения было зафиксировано 22,5 тысячи незаконных мигрантов, что на 60% превышает прошлогодние показатели.

С января по март в Германии было зафиксировано 19 627 попытки незаконного въезда, только в марте — 6 672. Больше всего беженцев прибывает со стороны Польши. Большинство из них родом из Сирии, Афганистана и Турции.

В немецкой полиции заявили, что это, вероятно, "только начало". По данным ведомства, в социальных сетях активно рекламируется маршрут через территорию РФ и Беларуси.

Согласно предположению немецких экспертов по безопасности, нелегальные мигранты направляются самолетами из Турции в РФ и Беларусь, чтобы оттуда перебраться в Евросоюз.

"Неправомерное использование российских виз для проезда через Российскую Федерацию в Беларусь и далее в ЕС остается без изменений", — констатировали в полиции ФРГ.

В публикации также говорится, что сооружение пограничных заборов не привело к существенному сокращению потока нелегалов в ФРГ.

Напомним, что в декабре прошлого года Центр национального сопротивления сообщил, что белорусские пограничники намерено направляют потоки беженцев из Ирана и Пакистана в сторону границы с Украиной, пытаясь таким образом найти лазейки для проникновения диверсионно-разведывательных групп.

В ноябре 2021 года группы беженцев также пытались прорваться с территории Беларуси в Польшу. Одна из групп мигрантов пересекла границу возле пункта пропуска "Брузги", повредив ограждение из колючей проволоки.