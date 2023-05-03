Еще два дня: в Турции озвучили детали зерновых переговоров с участием Украины и РФ

В турецком Минобороны подчеркивают, что официальная Анкара заинтересована в продолжении зерновой сделки, которая важна не только для поддержки нуждающихся стран, но и регионального мира.

В среду, 3 мая, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры по возобновлению зернового соглашения состоятся 5 мая. Об этом сообщает издание CNN Turk.

По информации министра, заместители министров обороны Украины, России и Турции будут проводить переговоры по возобновлению соглашения в Стамбуле. Он выразил надежду, что переговоры пройдут без заминок, поскольку соглашение очень важно для обеспечения стабильности и нуждающихся стран.

"Надеемся, что зерновая сделка будет продолжаться без заминок. Потому что это соглашение очень важно для регионального мира и стабильности, а также для нуждающихся стран. В этом контексте можно сказать, что стороны готовы продлить срок. Мы хотим, чтобы эта инициатива продолжалась без проблем", — отметил Акар.

По информации журналистов, 18 апреля Акар провел встречу с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, во время которой политики обсудили детали будущих переговоров о возобновлении зернового соглашения.

Напомним, 25 апреля Россия обвинила Украину в атаке по пунктам базирования Черноморского флота в Севастополе и пригрозила непродлением "зерновой сделки".

Днем позже, 26 апреля из-за саботажа РФ 4 судна не смогли покинуть порты Черноморск, Одесса и Южный и вынуждены были ждать согласования их прохода дополнительное время. После чего Россия в очередной раз приостановила действие "зернового" соглашения.