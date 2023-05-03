Заскучал дома: 72-летний мужчина пошел работать в McDonald's, и стал любимцем посетителей

Дэрил Холмс рассказал, что всегда любил работать, и ему было трудно смириться с выходом на пенсию, так как ему нечем было занять свое время. Мужчина провел всего одни день дома прежде чем устроиться на новую работу.

72-летний Дэрил Холмс из Австралии, который вышел на пенсию, решил устроиться на работу в местный McDonald's, так как ему "надоело" сидеть дома. Мужчина стал самым любимым сотрудником среди посетителей. Об этом рассказывает The Mirror.

До выхода на пенсию шесть лет назад австралиец работал в секторе по работе с инвалидами, но провел дома всего один день, прежде чем понял, что не хочет торчать "перед телевизором" целыми днями без дела.

Пенсионер устроился на работу в местный McDonald's к северу от Сиднея, где теперь работает менеджером по работе с клиентами и проводит свои дни, приветствуя клиентов и помогая им пользоваться киосками самообслуживания.

"Я играю в гольф всю свою жизнь, и мне всегда нравилось работать. Моя жена все еще работала, и ей оставалось работать еще несколько лет, поэтому я не собирался сидеть сложа руки. Я собирался пойти и найти что-то, что я мог бы применить на практике и в то же время получить от этого удовольствие", — рассказал Дэрил выступая на сиднейской радиостанции 2GB.

Мужчина работает в McDonald's уже шесть лет и является одним из старейших австралийских сотрудников сети ресторанов быстрого питания Фото: NBN News

Мужчина работает в McDonald's уже шесть лет и является одним из старейших австралийских сотрудников сети ресторанов быстрого питания. Он любит передавать свои знания молодым коллегам.

"Я просто говорю о том, как важно получать удовольствие от того, что ты делаешь, учиться этому и быть уверенным, что в трудные времена им есть с кем поговорить, я им как дедушка", — объяснил он

Австралиец назвал людей, с которыми он работает, удивительными, и сказал, что чувствует себя частью сплоченной команды. Одна из его любимых частей работы это ежегодные акции "Макдоналдс Монополия", когда он переодевается в талисман настольной игры.

Издание отмечает, что на самом деле Дэрил так любит свою работу, что не исключает, что будет работать в ресторане быстрого питания до 80 лет.

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