Корабли ВМФ РФ находились вблизи "Северных потоков" накануне взрывов, – расследование

Судно "Сибиряков" Балтийского флота РФ, занимающееся проведением подводных операций, находилось в районе расположения "Северных потоков" накануне взрывов.

Российские военные корабли, по меньшей мере, трижды приближались к району газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", где произошли взрывы в сентябре 2022 года. Об этом говорится в расследовании специалистов датской DR, норвежской NRK, финской Yle и шведской SVT.

Журналисты узнали, что корабли РФ были дважды в июне 2022 года, а также в сентябре — за неделю до последовавших за ними взрывов. Судна пытались передвигаться по этой локации незаметно, поскольку были выключены устройствами слежения. Тем не менее журналистам скандинавских государств удалось установить их местонахождение благодаря радиосвязи и спутниковым фото в эти периоды.

Журналисты в ходе расследования установили, что 6 июня прошлого года российское военно-морское судно, название которого не было установлено, отправилось с Калининградской военно-морской базы. Корабль несколько часов поблизости или даже на участке, где на морском дне на глубине около 80 метров проходят газопроводы "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

В этот район уже 14 июня прибыло 86-метровое исследовательское судно Балтийского флота "Сибиряков". Вблизи трубопроводов корабль оставался до 15 июня. Она шла периодически на низкой скорости. В разговоре с журналистами специалисты объяснили, что судно занимается проведением подводных операций.

Одновременно с "Сибиряковым" зафиксировали еще одно судно, которое было этой локации, утром 15 июня. Экипаж корабля находился вблизи "Северных потоков" с отключенной системой отслеживания. Корабли находились от одного из мест, где позже произошел взрыв, были на расстоянии от нескольких сотен метров до нескольких километров.

Буксир Балтийского флота "СБ-123" был виден 21 сентября. Это за пять дней до взрывов. Перехват радиопереговоров свидетельствует, что корабль прибыл вечером 21 сентября и пробыл там примерно до полудня на следующий день. Позже прибыл патрульный корабль DK Nymfen.

Движение буксира Балтийского флота "СБ-123" Фото: Frederik Hugo Ledegaard/Twitter

Взрывы на "Северных потоках"

На российских газопроводах "Северный поток-2" 26 сентября зафиксировали резкое падение давления. Об инциденте сообщили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Вооруженные силы Дании 27 сентября 2022 года опубликовали видео, на котором видны последствия аварии по газопроводам "Северный поток". В Датском энергетическом агентстве заявили, что в газопроводах образовались не трещины, а большие дыры. До 27 сентября всего утечек было три.

Напомним, в Минобороны Великобритании 28 сентября заявили, что РФ могла взорвать "Северный поток", использовав подводный дрон. Россияне способны были доставить взрывчатку в газопроводы еще несколько месяцев до взрыва.